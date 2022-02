Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Zwischenbilanz Unwettereinsätze im Stadtgebiet Erkrath

Erkrath (ots)

Stand 00:30 Uhr hat das Orkantief Zeynep für 20 Einsätze in der Stadt Erkrath gesorgt.

Die angerichteten Schäden verteilten sich auf umgestürzte Bäume, teilweise auf Hausdächer, sowie abgebrochene Äste und umgestürzte Bauzäune. Teilweise waren ganze Straßen nicht mehr passierbar.

Dramatisch klang der erste Einsatz im Zusammenhang mir dem Orkantief. Auf der Gerresheimer Landstraße in Unterfeldhaus sollte ein Baum auf einen Pkw gestürzt und die Insassen eingeklemmt sein. Glücklicherweise waren keine Personen eingeklemmt und auch nicht verletzt. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum und machten die Straße wieder befahrbar.

Dann ging es Schlag auf Schlag und die Einsätze häuften sich, sodass die Löschzüge Alt-Erkrath und Millrath alarmiert wurden.

Hervorzuheben sind zur Stunde zwei Einsatzstellen, die besonders zeitintensiv waren. Am Fabershof in Alt-Erkrath stürzten mehrere große Tannen um und blockierten die Zufahrt zu angrenzenden Wohnhäusern. Auch wurde ein Pkw unter den Bäumen begraben. Hier waren die Einsatzkräfte ca. vier Stunden tätig um die Straße wieder freizubekommen.

An der Kreuzstraße in Alt-Erkrath drohten mehrere beschädigte Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen, sodass die Hauptdurchgangsstraße komplett gesperrt werden musste. Hier unterstützte ein Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr Haan die Erkrather Einsatzkräfte, da die Erkrather Drehleiter in einem anderen Einsatz gebunden war. Da gegen 18 Uhr die Sturmböen wieder an Stärke zunahmen und eine ungefährdete Arbeit für die Einsatzkräfte nicht mehr möglich machten, wurden hier die Einsatzmaßnahmen abgebrochen. Gleiches gilt für die Metzkausener Straße in Alt-Erkrath und den Winkelsmühler Weg in Hochdahl. Daher blieben diese Straßen gesperrt und die weiterführenden Einsatzmaßnahmen werden am Samstagmorgen bei Tageslicht fortgeführt.

Weitere zeitintensive Einsatzstellen gab es am Erlenweg sowie an der Willbecker Straße in Hochdahl. Hier mussten mehrere Bäume, die umzustürzen drohten, über die Drehleiter abgetragen werden.

Aktuell sind alle Einsatzkräfte eingerückt und befinden sich in der wohlverdienten Nachtruhe. Die Einsatzleitung der Feuerwehr Erkrath wird sich am Samstagmorgen um 7 Uhr zusammenfinden und die weiteren Maßnahmen planen und koordinieren.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell