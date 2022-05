Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unfall infolge von Trunkenheitsfahrt

Ein 67-Jähriger, der am Mittwoch offenbar betrunken am Steuer seines Fiats saß, verursachte beim Abbiegen von der Kaiserstraße in die Friedhofstraße, beim dortigen Fußgängerüberweg, einen Verkehrsunfall. Gegen 15:15 Uhr beobachteten Zeugen, wie er während des Abbiegevorgangs eine 13-jährige Fahrradfahrerin übersah, die den Fußgängerüberweg zu Fuß überqueren wollte. Das Mädchen kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch nach Eintreffen einer Streifenbesatzung soll der Mann versucht haben, vom Unfallort zu entkommen, weshalb der Schlüssel konfisziert wurde. Da der 67-Jährige stark nach Alkohol gerochen hatte und schwankte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro.

