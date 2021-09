Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kontrollen für die Sicherheit in Büdingen und Ortenberg - Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit im Fokus

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 08.09.2021

Kontrollen für die Sicherheit - Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit im Fokus Büdingen/Ortenberg: Mit dem Schulbeginn sind viele unerfahrene Verkehrsteilnehmer auf den Straßen. Daher ist ein großes Maß an Rücksicht und Regeltreue gefragt, um die Kinder zu schützen. Das Thema wird durch alle Medien aufgegriffen, um Fahrzeugführer zu sensibilisieren. Neben solchen Apellen kontrolliert die Polizei jedoch auch die Einhaltung der Regeln und führt aktuell insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten Kontrollen durch. Am Dienstag (7.9.) richteten Polizistinnen und Polizisten in Büdingen und Ortenberg Kontrollstellen ein. Sie legten ihr Augenmerk hierbei auf Geschwindigkeitskontrollen, korrekte Rückhaltesysteme für Kinder und Ablenkung z.B. durch Handynutzung am Steuer. Unterstützung erfuhren die Kräfte der Büdinger Polizeistation und des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau dabei von Kollegen Bereitschaftspolizei und auch das Ordnungsamt der Stadt richtete Geschwindigkeitskontrollstellen innerorts von Büdingen ein. Über 150 Fahrzeuge und mehr als 200 Personen kontrollierten die Schutzleute zwischen 12 Uhr und 20 Uhr. Insgesamt 142 Verstöße stellten sie dabei fest. Den Vogel schoss der Fahrer eines PKW ab, dem das Messgerät bei vorgeschriebenen 70 km/h eine Geschwindigkeit von 149 Stundenkilometern bescheinigte. Besonders im Bereich der Schulen und Kindergärten haben die Kontrollen eine positive Resonanz durch die abholenden Eltern, Passanten und teils auch durch die Betroffenen selbst erfahren. An einem Informationsstand in der Büdinger Innenstadt konnten sich Passanten u.a. über die Gefahren im Straßenverkehr, Präventionsprogramme der Polizei und beispielsweise die richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug informieren. Weitere Kontrollen werden folgen.

Corina Weisbrod

