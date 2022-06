Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Metallpfosten umgefahren

Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug am Montag, zwischen 16 Uhr und 16.50 Uhr, in Bad Mergentheim einen Metallpfosten um und machte sich danach aus dem Staub. Der Autofahrer fuhr gegen den an der Zufahrt zu einem Hof in der Wolfgangstraße stehenden Pfosten, wodurch dieser umgedrückt wurde. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Berauscht unterwegs

Ein 25-Jähriger wurde in der Nacht auf Mittwoch in Bad Mergentheim dabei erwischt, wie er unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Theobaldstraße unterwegs und fuhr von dieser auf die Landesstraße. Polizisten kontrollierten den Mann und bemerkte bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Der 25-Jährige führte daraufhin einen Drogenvortest durch, welcher positiv auf gleich zwei Drogenarten verlief. Der Mann musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Weikersheim: Über Nacht im Schlamm festgesteckt

Am Mittwochmorgen wurde ein 57-Jähriger aus der Tauber gerettet, nachdem er die ganze Nacht im Schlamm festgesteckt hatte. Der vermutlich alkoholisierte Mann stolperte am Dienstag gegen 20 Uhr in die Tauber. Seine Beine steckten daraufhin so fest im Schlamm, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Erst am Morgen, gegen 6.30 Uhr, fand ein Zeuge den Mann und setzte einen Notruf ab. Der 57 Jahre alte Mann wurde befreit und stark unterkühlt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

