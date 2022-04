Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Alleinunfall auf der A 40 bei Mülheim-Styrum - 69-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 26. April 2022, 06:00 Uhr

Heute Morgen kam es auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Styrum zu einem Alleinunfall. Ein 69-Jähriger war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Daimler auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Styrum die Kontrolle über seinen Pkw. Der Daimler kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Mit schwerem Gerät musste der Fahrer von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei dem Unfall zog sich der Oberhausener schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A 40 an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

