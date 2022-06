Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Zeuge "Alex" gesucht - BMW beschädigt

Am vergangenen Wochenende beschädigte ein Unbekannter einen in Neuenstadt geparkten weißen BMW. Das Fahrzeug stand am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 23.30 Uhr auf dem Parkdeck des Parkhauses im Bahnweg. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Zettel an einer Windschutzscheibe auf dem ein "Alex" mitteilte, dass ein Fahrzeug den vorderen rechten Kotflügel des BMWs beschädigte. Da jedoch die angegebene Telefonnummer des Zeugen nicht stimmt, bittet das Polizeirevier Neckarsulm den Verfasser des Zettels und weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Flüchtiger Dieb verletzt Kaufhausdetektiv

Ein 35-Jähriger flüchtete am Dienstagabend nach einem Diebstahl in Heilbronn. Der Mann nahm gegen 19 Uhr drei Parfums an sich und verließ das Geschäft in der Fleiner Straße ohne zu bezahlen. Ein Kaufhausdetektiv verfolgte den Täter und sprach ihn an. Dort übergab der 35-Jährige einen Flacon, schlug anschließend auf den Detektiv ein und flüchtete. Nach einer Verfolgung durch die Innenstadt konnte der Täter durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Leingarten: Schlägerei vor Disko - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Leintal sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Leingarten. Drei Personen wurden nach eigenen Angaben gegen 4.45 Uhr vor einer Diskothek in der Daimlerstraße durch eine Gruppe von 15-20 Männern angegriffen. Sie wurden durch Schläge und Tritte erheblich verletzt. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell