Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2022

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Tatverdächtiger festgenommen

Eine weibliche Leiche wurde am Dienstagabend, 24. Mai 2022, im Künzelsauer Stadtteil Belsenberg aufgefunden. (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5233047) Die Obduktion des Leichnams ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die Identifizierung steht aktuell noch aus. Durch die intensiven Ermittlungen der Sonderkommission "Grube" des Polizeipräsidiums Heilbronn konnte am Dienstag, den 31.05.2022, ein Tatverdächtiger in Künzelsau-Belsenberg vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 24-jährigen Mann, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort wohnte. Der Mann hat mittlerweile die Tat eingeräumt. Die Haftvorführung des Tatverdächtigen soll im Laufe des Tages stattfinden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell