Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung von Pkw in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zwischen Freitag, den 25.06.2021 und Samstag, den 26.06.2021 ereignete sich in der Saarstraße in Hermeskeil eine Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten PKW. Mutmaßlich näherten sich unbekannte Täter dem blauen Opel und rissen dessen rechten Außenspiegel ab, bevor sie sich vom Tatort entfernten. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr und Samstagmorgen, 10:30 Uhr eingrenzen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell