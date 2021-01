Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Rieschweiler (ots)

Unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch 22:30 Uhr, auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Bergstraße ein Fenster ein, nachdem es misslang, die Terrassentür aufzuhebeln. Durch das geöffnete Fenster gelangten die Täter in die Wohnung. Geöffnete Türen, Schränke und Schubladen belegen, dass die Täter wohl alle Räume aufgesucht, nach derzeitigem Stand aber nichts entwendet haben. Die Reparaturkosten werden auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

