POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montag mit einem Fahrzeug ein Auto in Buchen und flüchtete anschließend. Zwischen 9.40 Uhr und 14.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Haagstraße geparkten Opel Meriva. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

In der Nacht auf Montag schulgen Unbekannte eine Autoscheibe in Buchen ein. Zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr stand der VW Polo im Zittauer Weg. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Gefährt und schlugen die Beifahrerscheibe ein. Anschließend flüchteten sie und entwendeten offenbar nichts aus dem Pkw. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangene Woche Mittwoch mit einem Fahrzeug ein Auto in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr touchierte der unbekannte Wagen den in der Neckarburkener Straße geparkten Mercedes A-Klasse. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

