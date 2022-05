Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro bleibt die Besitzerin eines Ford Mondeo sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr in Walldürn gegen den Wagen gefahren ist. Die Frau hatte das Auto in der Eisenbahnstraße, Höhe Hausnummer 2, abgestellt und bemerkte den Unfallschaden an der Beifahrertüre bei ihrer Rückkehr. Eine unbekannte Person war gegen den Ford gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, nun Zeugen des Unfalls.

Ravenstein: 74-Jährige bei Unfall leicht verletzt

In ein Krankenhaus musste eine Mercedes-Fahrerin nach einem Unfall am Sonntagmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Merchingen und Oberkessach gebracht werden. Die Frau kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Auf einem angrenzenden Acker kippte der Mercedes auf die Seite. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei waren an der Unfallstelle Feuerwehr und Abschleppdienst im Einsatz.

Hardheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Mit einer Leitplanke der Landesstraße 521 zwischen der bayerischen Landesgrenze und Riedern kollidierte am Sonntagnachmittag ein 34-jähriger Motorradfahrer. Dabei stürzte der Mann, wodurch er leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an seinem Kraftrad entstand. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Totalschaden.

Walldürn: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mindestens neun Fahrzeug wurden am vergangenen Wochenende, bis Samstag 21.30 Uhr, in Walldürn beschädigt. Die Autos waren in der Eisenbahnstraße sowie im Traboldsgäßchen geparkt und wiesen allesamt mutwillig herbeigeführte Kratzer auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06281 9040 nun dringend nach Zeugen.

Hardheim: Einbruch in Getränkeladen

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Zutritt in einen Getränkehandel in der Hebelstraße in Hardheim. Neben Spirituosen wurde eine komplette Kasse entwendet, so dass ein Schaden in Höhe von mindestens 600 Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06283 05040 beim Polizeiposten Hardheim melden.

Neckarzimmern: Sportwagen gestohlen

Einen Ford Mustang entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag vom Gelände eines auf amerikanische Fahrzeuge spezialisierten Autohandels in der Heilbronner Straße in Neckarzimmern. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Tat gegen 1.40 Uhr stattgefunden haben muss und die tatverdächtigen Personen vermutlich in Richtung Heilbronn davonfuhren. Der entwendete Sportwagen ist schwarz lackiert und drei Jahre alt. Der hochmotorisierte Pkw war nicht zugelassen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweis auf den Verbleib des Ford geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach melden.

Elztal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich gut gemeint hat es eine Person, nachdem sie zwischen Freitagvormittag und Samstagnachmittag in der Mittelstraße in Rittersbach gegen eine Audi gefahren ist. Die unbekannte Person hinterließ an dem beschädigten Wagen ein Hinweis und eine Telefonnummer. Da diese jedoch vermutlich fehlerhaft ist, konnte der Besitzer des Audis die für den Schaden verantwortliche Person nicht erreichen und meldete den Unfall der Polizei. Diese versucht nun herauszufinden, wer gegen den rechten hinteren Kotflügel des Audis gefahren ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Hinterlassen einer Notiz an einem Fahrzeug nicht vor Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort schützt und auf den oder die Geschädigte gewartet beziehungsweise die Polizei verständigt werden muss.

Billigheim: Wer wurde gefährdet?

Vermutlich unter Einfluss alkoholischer Getränke stand eine 50-Jährige, die am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Billigheim und Mosbach unterwegs war. Die Frau fuhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn und lenkte ihren Mercedes in Sulzbach sogar über den Gehweg. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Frau angehalten und kontrolliert werden. Sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Um zu ermitteln, ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Personen, denen am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, auf der L 527 ein auffällig fahrender Mercedes aufgefallen ist oder die gefährdet wurden, sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell