POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Verkehrskontrolle an drei Tagen

In Künzelsau wurden im Zeitraum von Freitag bis Sonntag Verkehrs- und Personenkontrollen durchgeführt. Es befanden sich Kontrollstellen an der Bundesstraße 19 bei Gaisbach und an der Würzburger Straße. Dort konnten unter anderem 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Des Weiteren fuhren neun Personen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen und drei Personen waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Eine dieser Personen wurde bereits zum 32. Mal ohne Führerschein erwischt. Neben rund 80 weiteren Ordnungswidrigkeiten wegen beispielsweise technischer Mängel und Ladungs- und Gurtverstößen konnten Betäubungsmittel beschlagnahmt und Dealergeld sichergestellt werden.

Künzelsau: Versuchter Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

In Künzelsau-Gaisbach versuchte eine unbekannte Person zwischen dem 20. Mai und dem 29. Mai einen Ford Fiesta aufzubrechen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße. Die oder der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro, indem sie oder er die Beifahrertür, vermutlich mit einem Brecheisen, aufhebeln wollte. Der Versuch missglückte. Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Schöntal: Weißer Nissan verkratzt - Wer war's?

Ein 21-Jähriger stellte seinen Pkw in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz in der Merchinger Straße in Schöntal-Oberkessach ab, dieser dann beschädigt wurde. Eine unbekannte Person zerkratzte den geparkten weißen Nissan an der Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Hinweise zur Täterin oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Dörzbach: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 7. und 28. Mai in ein Vereinsheim in der Industriestraße in Dörzbach ein. Sie gelangten durch die Vordertüre in das Vereinsheim und verwüsteten dessen Innenräume. Dabei beschmierten sie unter anderem Türen mit Farbe. Hinweise zur Tat werden von dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Künzelsau: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 61-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Freitagvormittag bei Künzelsau schwer verletzt. Er war gegen 11.50 Uhr hinter einem ihm bekannten Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2301 in Fahrtrichtung Steinbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 61-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr nach rechts von der Fahrbahn. Er stürzte und kam im Straßengraben unter seinem Motorrad zum Liegen. Als sein Bekannter dies bemerkte, drehte er um und befreite mit weiteren dazugekommenen Verkehrsteilnehmern den Mann. Der 61-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Untereppach: Pkw kollidierte mit Baum

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 26-Jähriger bei Untereppach mit seinem Pkw gegen einen Baum. Der Fahrer war um circa 14.40 Uhr auf der Kreisstraße 2356 von Kesselfeld kommend in Richtung Untereppach unterwegs, als er vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch dagegen zu lenken fuhr er nach links von der Straße und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Der 26-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

