Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Polizeifahrzeuge am Krankenhaus beschädigt

Ein Pkw-Lenker wurde am frühen Sonntagmorgen nach einer Trunkenheitsfahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus in Heilbronn-Böckingen gebracht. Zuvor konnte der 22-jährige Fahrer eines Land Rovers beobachtet werden, wie er mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam. Da ein Alkoholtest fast zwei Promille ergab, musste der Mann die Beamten ins Klinikum Am Gesundbrunnen begleiten. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Während der Blutentnahme machte sich eine Person an dem zivilen Polizeifahrzeug, mit dem die Kontrolle durchführt worden war sowie an drei Funkstreifenwägen, die sich aufgrund anderer Einsätze vor dem Krankenhaus befanden, zu schaffen. Die Scheibe des Zivilfahrzeugs wurde eingeschlagen, aus den Reifen der Streifenwägen wurde Luft herausgelassen, so dass diese längere Zeit nicht einsatzfähig waren. Das Polizeirevier Böckingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr im Bereich des Klinikums verdächtige Wahrnahmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 07131 204060, um Hinweise.

Neuenstadt: Auf Kreisverkehr gelandet - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag mit ihrem Fahrzeug in die Bepflanzung eines Kreisverkehrs in Neuenstadt fuhr, sucht das Polizeirevier Neckarsulm nach Zeugen. Die Person war zwischen 20 Uhr am Freitag und 9.45 Uhr am Samstag auf der Industriestraße beim Bahnweg unterwegs. Dort fuhr sie gegen ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr und kam in der Bepflanzung zum Stehen. Hierbei riss der Unterboden weg. Durch die am Fahrzeugteil aufgefundene Nummer, konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Audi A4 handeln muss. Das Fahrzeug ist vermutlich im Frontbereich sowie am Unterboden massiv beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Unfall nach Verfolgungsfahrt

Bei einer Verfolgungsfahrt kam es am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Eine Streife beobachtete den Fahrer eines BMWs, der mit erhöhter Geschwindigkeit in die Fügerstraße in Richtung Heilbronn-Böckingen fuhr und das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. Nachdem der BMW den Kreisel passierte, schaltete der Fahrer das Licht aus und bog in die Straße "Im Kreuzgrund" ab. Der Flüchtende befuhr den Hofweg und wollte nach links in den Buchenhof einbiegen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit bekam er die Kurve nicht und fuhr geradeaus in eine Grundstückseinfahrt. Dort kam es zur Kollision mit einem geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Weitere Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen, bei dem ein Alkoholtest rund 2,3 Promille ergab. Ihm wurde anschließend im Krankenhaus Blut abgenommen.

Kirchardt-Berwangen: Pkw brennt aus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag in Kirchardt-Berwangen ein Mercedes in Brand. Der Fahrer war gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 2145 von Massbachhausen in Richtung Berwangen unterwegs. Kurz nach Ortseingang begann das Fahrzeug zu rauchen und Flammen schlugen aus dem Motorraum. Der Fahrer hielt an und konnte genauso wie sein Beifahrer rechtzeitig aussteigen, bevor der Mercedes in Flammen aufging. Durch die Feuerwehr Kirchardt konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Schwaigern: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte drangen zwischen 9 Uhr am Donnerstag und 18 Uhr am Samstag in ein Haus in der Konrad-Adenauer-Straße in Schwaigern ein und entwendeten Elektrogeräte. Anschließend entkamen die Personen unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Bad Friedrichshall: Zwei verletzte Fahrradfahrer nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bad Friedrichshall stieß ein Volvo-Fahrer mit zwei Pedelec-Fahrern zusammen. Der 21-jährige Pkw Lenker war gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1096 unterwegs und fuhr in die Straße "Untere Au" ein. Im Kurvenverlauf kam ihm ein Schwertransporter entgegen, weshalb er nach links auf den dortigen Weg auswich, um diesen vorbeizulassen. Anschließend fuhr er rückwärts, um wieder in die Straße einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich die hinter ihm wartenden Pedelec-Fahrer und es kam zur Kollision. Die beiden Zweiradfahrer wurden leicht verletzt. An den Rädern entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Neuenstadt: Mofafahrer nach Flucht geschnappt

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer wurde in der Nacht auf Sonntag von der Polizei festgenommen, nachdem er zuvor vor der Polizei geflüchtet war. Der Jugendliche wurde gegen 0 Uhr in Neuenstadt-Kochertürn gesichtet, wie er mit seinem Mofa in Richtung Stein am Kocher fuhr. Hierbei kam er mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in Schlangenlinien. Daher sollte er kontrolliert werden. Der 15-Jährige ignorierte jedoch das Blaulicht und die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr über einen Feldweg und einen schmalen Fußweg. Im Verlauf der Fahndung konnte er in der Alemannenstraße durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab rund 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme mit Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mofa-Fahrers wurde sichergestellt und er nach Ende der Maßnahmen an seine Eltern überstellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

