POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Flein: Brand eines Wäschetrockners

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stellten die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Hagelsbergstraße eine Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes fest. Auslöser war vermutlich ein technische Defekt an einem Wäschetrockner, welcher zunächst in Brand geraten war. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr für die benachbarten Gebäude bestand nicht. Das im Haus wohnende Ehepaar, konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der 83-jährige Mann und seine 82-jährige Ehefrau wurden medizinisch erstversorgt. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben sie unverletzt. Das Gebäude selbst wurde nicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

