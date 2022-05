Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einbrecher unterwegs

Aus einem Container haben unbekannte Autobatterin zwischen Mittwoch und Freitag in Neckarsulm-Amorbach etnwendet. Die Täter knackten die Sicherungskette des Containers und entwendeten die Batterien hinter dem Firmengebäude in der Amorbacher Straße. Über die Hintertür gelangten die Einbrecher in das Werkstattgebäude. Dort entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Aufgrund der Menge an gestohlenen Autobatterien geht die Polizei von mehreren Täter und einem Fahrzeug aus, das für den Transport genutzt wurde. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, oder den Einbruch beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Rappenau: Sachbeschädigung und Vandalismus in Schule

Unbekannte Jugendliche verschafften sich zum wiederholten Male Zugang zu einer Schule in Bad Rappenau und verursachten dabei Schaden. Die Täter schlugen zwischen Mittwoch gegen 16 Uhr und Freitag gegen 6.45 Uhr Fensterscheiben des Gebäudes in der Heinsheimer Straße ein und hielten sich vermutlich über einen längeren Zeitraum in der Schule auf. Dies soll auch bereits am vergangenen Wochenende der Fall gewesen sein. Die Personen randalierten und verursachten einen Sachschaden von 3.000 bis 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeiposten Bad Rappenau unter 07264 95900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell