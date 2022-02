Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bruchsal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und rund 25.000 Euro Sachschaden kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Landesstraße 556 in Bruchsal.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen der L556 von Forst in Richtung Bruchsal unterwegs. An der Einmündung zur Christian-Pähr-Straße lenkte er von der linken auf die Rechtsabbiegerspur. Hierbei achtete er offenbar nicht auf einen Opel, der auf dem rechten Fahrstreifen hinter ihm fuhr. Nach dem Zusammenstoß prallten die beiden Autos auf den an der Einmündung stehenden Ampelmast. Der 21-Jährige und der 20-jährige Fahrer des Opels wurden dabei leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Cara Schmiady, Pressestelle

