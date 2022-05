Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Von Fahrbahn abgekommen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen bei Schöntal. Ein 63-Jähriger war gegen 1.45 Uhr mit einem Ford Transit von Marlach in Richtung Erlenbach unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen zunächst in das Bankett der Gegenfahrbahn, kam schließlich vollständig links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ahornbaum. Der 63-Jährige wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.500 Euro.

Ingelfingen: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Zirka 14.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen in Ingelfingen. Eine 18-Jährige war gegen 7 Uhr mit ihrem Opel auf der Karl-Schwarz-Straße unterwegs und wollte auf die B19 einbiegen. Nachdem sie zunächst angehalten hatte, fuhr sie in die Bundesstraße ein und übersah dabei wohl ein in Richtung Stachenhausen fahrendes Fahrzeuggespann. Der Opel kollidierte mit dem Gespann, wodurch die Fahrzeuge und das auf dem Anhänger geladene Schlauchboot beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mehrere PKW wurden zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, in Öhringen zerkratzt. Mindestens fünf Fahrzeuge, die alle in der Kernstraße abgestellt waren, wurden durch eine bislang unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

