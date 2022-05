Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Mann nach Verbreitung und Besitz von Kinderpornographie in Haft

Ein 40-Jähriger wurde am Dienstag, den 24. Mai 2022, durch die Kriminalpolizei Heilbronn in Schwaigern festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zum wiederholten Mal im Besitz von Kinderpornographie gewesen zu sein und zudem kinderpornographische Inhalte verbreitet zu haben. Aufgrund der Ermittlungen der EG Hydra beantragte die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der zuvor bereits wegen verschiedener Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Der Haftbefehl wurde am 9. Mai durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und nach der Festnahme des Tatverdächtigen nun in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungsgruppe Hydra wurde vom Polizeipräsidium Heilbronn zum 1. März 2021 eigens zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornographie eingerichtet. Seit dem 1. Juli 2021 sind die Verbreitung und der Besitz von kinderpornographischen Inhalten Verbrechen und mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr zu bestrafen.

