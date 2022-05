POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Tote Person aufgefunden - Identifizierung steht aus --Update--

Eine weibliche Leiche wurde am Dienstagabend, 24. Mai 2022, im Künzelsauer Stadtteil Belsenberg aufgefunden, wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5232100) Die Frau wurde am Dienstagabend durch die Polizei in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Aufgrund des Zustands des Leichnams wird davon ausgegangen, dass dieser dort bereits seit längerer Zeit lag. Vermutlich handelt es sich bei der Toten um eine 66-jährige Bewohnerin. Eine Identifizierung steht jedoch noch aus. Die Sonderkommission "Grube" des Polizeipräsidiums Heilbronn, bestehend aus rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Haus sowie das Gelände um den Gebäudekomplex wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Heilbronn und der Bereitschaftspolizei akribisch nach Beweisen abgesucht. Die umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen laufen aktuell noch. Eine Obduktion wurde am Mittwoch durchgeführt, über das Ergebnis kann aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine Auskunft gegeben werden. Zeugen, die in Belsenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

