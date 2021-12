Polizei Mettmann

POL-ME: Sechsköpfige Familie bei Hausbrand verletzt - Monheim am Rhein - 2112117

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (26. Dezember 2021) kam es zu einem Brandausbruch im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses am Igelweg in Monheim am Rhein, bei dem die Bewohner, eine sechsköpfige Familie, sowie ein 51-jähriger Nachbar verletzt wurden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 23:30 Uhr stellte ein 37-jähriger Monheimer, dank eines ausgelösten Rauchmelders, einen Brand im Wohnzimmer seines Einfamilienhauses fest. Durch lautes Rufen weckte er seine im Obergeschoss schlafende Ehefrau sowie die vier Kinder (2, 5, 9 und 11 Jahre). Aufgrund der bereits im gesamten Haus ausgebreiteten, starken Rauchentwicklung begab sich die 39-jährige Monheimerin mit drei ihrer Kinder auf einen an das Schlafzimmer angrenzenden Balkon des Hauses. Sie informierte die Feuerwehr, während ihr 37-jähriger Ehemann mit dem 5 Jahre alten Sohn und dem Hund der Familie das Haus durch den Hauseingang verließ. Ein 51-jähriger Nachbar, welcher durch den ausgelösten Rauchmelder ebenfalls auf den Hausbrand aufmerksam geworden war, versuchte erfolglos, den Brand im Wohnzimmer des Hauses zu bekämpfen. Er verletzte sich hierbei leicht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Monheim konnten den Brand im Erdgeschoss des Hauses zeitnah löschen und die sich noch auf dem Balkon befindlichen Bewohner durch das Treppenhaus nach Draußen geleiten.

Die sechsköpfige Familie sowie der 51-jährige Nachbar wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 5-jährige Sohn sowie die 39-jährige Mutter mussten zur stationären Behandlung im Krankenhaus verbleiben, der 37-jährige Vater sowie seine 2, 9 und 11 Jahre alten Kinder sowie der 51-jährige Zeuge konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen könnten Kerzen eines Adventskranzes den Brand im Wohnzimmer verursacht haben. Der Brandschaden wird vorläufig auf circa 5.000 Euro geschätzt.

