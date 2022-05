POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Main-Tauber-Kreis vom 26.05.2022

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis Bretzfeld-Bitzfeld: Mann dreht durch Am frühen Mittwochmorgen des 25.05.2022 kam es in Bitzfeld an der S-Bahn Haltestelle sowie der dort ansässigen Tankstelle zu ungewöhnlichen Vorfällen. Ein junger, alkoholisierter Mann versuchte zunächst an der S-Bahn Haltestelle an mehreren ...

mehr