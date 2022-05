Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Tretroller entwendet

Eine bislang unbekannte Person hatte es am Montagnachmittag in Hardheim auf einen Roller abgesehen. Der Täter entwendete zwischen 14 Uhr und 16 Uhr den auf dem Schulgelände in der Schulstraße abgestellten Tretroller und machte sich aus dem Staub. Zeugenaussagen zufolge soll der Dieb eine weiße Baseballmütze sowie auffällige Schmuckketten am Hals und an den Handgelenken getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Rolles, Modell Razor A5 Lux Scooter, geben konnen, sollen sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 melden.

Osterburken: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am Montag gegen 15.30 Uhr kam es bei Osterburken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 31-Jähríger befuhr mit seinem BMW die Auffahrt von der L 519 und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Osterburken fahren. Dabei übersah er offenbar den von Osterburken in Richtung Seckachtalbrücke fahrenden VW eines 52-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden von insgesamt zirka 20.000 Euro.

Buchen-Bödigheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch, 18. Mai, und diese Woche Dienstag Zutritt zu einem Wohnhaus in Bödigheim. Der Täter brach in ein derzeit unbewohntes Haus in der Eicholzheimer Straße ein und entwendete mehrere Gegenstände und Dokumente. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

