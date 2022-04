Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 2 Promille hinterm Steuer

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass Fahren unter Alkoholeinfluss nicht unbedingt eine Frage der Tageszeit ist, hat sich einmal mehr am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in Mackenbach gezeigt. Kurz vor Mittag fiel Polizeibeamten hier ein Autofahrer auf, der nach Alkohol roch. Als sie den 52-Jährigen zum Atemtest baten, zeigte das Gerät einen Pegel von 2,04 Promille an.

Der Fahrer musste daraufhin sein Auto vor Ort stehen lassen und für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

