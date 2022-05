Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Bitzfeld: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Weil sich ein Mann am frühen Mittwochmorgen in Bitzfeld offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Der 24-Jährige versuchte zunächst in der Nähe der S-Bahnhaltestelle Bitzfeld die Türen an mehreren Fahrzeugen zu öffnen, woraufhin der Alarm an den Fahrzeugen auslöste. Daraufhin lief er in Richtung Allemanenstraße, schlug gegen stehende PKW und lief auf die Straße. Schließlich lief er auf das Gelände einer Tankstelle und ging einen sich dort aufhaltenden Mann an. Durch eine Polizeistreife konnte der Vorfall auf dem Tankstellengelände beobachtet werden, sodass der junge Mann in Gewahrsam genommen werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen deren Fahrzeuge in der Allemanenstraße abgestellte waren und nun beschädigt sind, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

