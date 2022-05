Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Auffahrunfall zwischen Motorradfahrerinnen

Eine 17-Jährige fuhr am Dienstagabend mit ihrem Leichtkraftrad auf das Motorrad einer zweiten 17-Jährigen bei Lauda-Königshofen auf. An einer Ampelanlage der Einmündung der Landesstraße 511 in die Bundesstraße 290 in Richtung Bad Mergentheim musste die Vorausfahrende gegen 18.45 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dies merkte die Hinterherfahrende offensichtlich zu spät und kollidierte mit dem stehenden Motorrad. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straßen waren für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten von 18.45 Uhr bis circa 19.30 Uhr gesperrt.

Wertheim: Zeugen nach Raub gesucht

Eine unbekannte Person hat einer 27-Jährigen am späten Dienstagabend die Handtasche geraubt. Der Mann hatte der Frau gegen 23 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße in das Gesicht geschlagen und ihr die Handtasche entrissen. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein, etwa 1,85 m groß und eine Kapuze über dem Kopf getragen haben. Er flüchtete in die Richtung eines Gymnasiums. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

