POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Frontalzusammenstoß - drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heilbronn stießen zwei Pkws frontal zusammen. Der 20-jährige Fahrer eines Audi A3 war gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 9560 von Bonfeld in Richtung Biberach unterwegs. Auf der schmalen Fahrbahn kam ihm im Kurvenbereich eine 45-Jährige in einem Toyota entgegen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der junge Mann in Richtung der Fahrbahnmitte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Hierdurch wurden die 45-Jährige sowie ihre im Fahrzeug befindliche 9-Jährige Tochter leicht und der 20-Jährige schwer verletzt. Alle Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Heilbronn: Lkw mit Holzbalken beschädigt Pkw

Einen Schaden von rund 12.000 Euro hinterließ ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen in Heilbronn. Der Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Gerberstraße unterwegs und bog nach links in die Lohtorstraße ein. Aufgrund der Überlänge des Lkws mit Anhänger und der geladenen Holzbalken blieb dieser an dem geparkten Landrover hängen. Dieser wurde stark beschädigt. An der Ladung entstand außerdem ein Schaden von rund 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrtenschreiber am Lkw nicht vorschriftsmäßig geführt wurde. Der Mann muss nun mit zwei Anzeigen rechnen.

Ellhofen: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag kollidierten zwei Pkw in Ellhofen. Der Fahrer eines BMWs war gegen 11 Uhr in der Haller Straße in Richtung Weinsberg unterwegs. Auf Höhe der Ampelkreuzung wollte er nach links abbiegen und wartete bis die Ampel auf Grün umschaltete. Anschließend fuhr er los ohne auf den Gegenverkehr zu achten und kollidiert mit einem Mercedes. Die beiden Insassen des Daimlers wurden leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Untergruppenbach: Eine Verletzte und hoher Sachschaden

Rund 25.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Löwenstein. Die 28-jährige Fahrerin eines Renaults befuhr gegen 7 Uhr die Landesstraße 1116 von Beilstein in Richtung Löwenstein. Eine 24-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Audi von Stocksberg in Richtung Beilstein auf der dortigen Kreisstraße. An der Einmündung wollte die Audi-Lenkerin nach links abbiegen und übersah vermutlich die Renault-Fahrerin. Trotz einer Gefahrenbremsung durch die 28-Jährige kollidierten beide Autos frontal. Der Renault kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wegweiser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 28-Jährige befand sich gemeinsam mit zwei Kleinkindern im Fahrzeug, diese blieben allesamt unverletzt. Die Audi-Lenkerin wurde leichtverletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

