Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 81-Jährige nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein LKW-Fahrer ist am Dienstag (23.11.2021) im Krötenweg mit einer 81 Jahre alten Frau zusammengestoßen, die daraufhin leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 52 Jahre alter LKW-Fahrer bog gegen 11.40 Uhr aus der Giebelstraße kommend nach links in den Krötenweg ein, um dort auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu fahren. Dabei stieß er gegen eine 81 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Gehweg in Richtung Giebelstraße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zu Boden gestürzte Seniorin und brachten sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

