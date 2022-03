Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfall bei Verfolgungsfahrt; Polizeibeamter leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, hat sich der 23-jährige Fahrer eines Opel Vectra in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er sollte gegen 00:30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim in der Asperger Königstraße kontrolliert werden. Anstatt den deutlichen Anhaltezeichen der Polizisten zu folgen, beschleunigte der 23-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch den westlichen Stadtbereich. In der Seestraße blieb er schließlich an einem geparkten Opel Kleintransporter hängen und wurde dadurch schlagartig abgebremst. Der ihn verfolgende Streifenwagen fuhr dadurch leicht auf den Opel auf. Der 23-jährige ließ es dabei aber nicht bewenden, fuhr rückwärts nochmals gegen den Streifenwagen und setzte seine Flucht fort. Am Ende des Birkenwegs musste er dann aber anhalten und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen wurde er schließlich in der Schäferstraße entdeckt und vorläufig festgenommen. Der Fahrer des Streifenwagens zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

