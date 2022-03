POL-LB: Nufringen: Einbruch in Tank- und Rastanlage

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr kam es am Bahnhof in Böblingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Tatverdächtige mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren. Eine 33-Jährige hatte zunächst ihr Fahrrad an den Fahrradständern unverschlossen abgestellt gehabt. Als sie zum Abstellort zurückkam, stellte sie den Diebstahl ihres Fahrrads im Wert ...

