Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr kam es am Bahnhof in Böblingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Tatverdächtige mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren. Eine 33-Jährige hatte zunächst ihr Fahrrad an den Fahrradständern unverschlossen abgestellt gehabt. Als sie zum Abstellort zurückkam, stellte sie den Diebstahl ihres Fahrrads im Wert von rund 300 Euro fest. Im selben Augenblick erkannte sie zwei Jugendliche, die augenscheinlich mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Herrenberger Straße entlangfuhren. Sie nahm direkt die Verfolgung auf und forderte die beiden 14- und 16-jährigen Tatverdächtigen lauthals auf, stehen zu bleiben. Passanten die auf diese Situation aufmerksam wurden, verständigten eine in der Nähe befindliche Polizeistreife. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten zunächst die 33-jährige mit ihrem Fahrrad in der Poststraße antreffen. Die beiden Tatverdächtigen hatten dort das Fahrrad abgestellt und waren zu Fuß geflüchtet. Im Bereich Oberere/Unterer See konnten sie dann ebenfalls durch die Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell