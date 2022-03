Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Noch glimpflich verlaufen ist am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw auf der K 1605 zwischen der Schweißbrücke und Erdmannhausen. Gegen 12:25 Uhr war ein 65-Jähriger Autofahrer in Richtung Erdmannhausen unterwegs und wollte nach links in Richtung Rundsmühlhof abbiegen. Beim Abbiegevorgang stieß er mit dem Motorrad eines 26-Jährigen zusammen, der den vorausfahrenden Saab gerade überholen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

