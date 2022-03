Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Frau greift Polizisten an

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr haben Zeugen das Polizeirevier Sindelfingen verständigt, nachdem sie an einer Bushaltestelle in der Allmendstraße eine nur dünn bekleidete Frau mit einem Kind auf dem Arm bemerkt hatten, die einen verwirrte Eindruck machte. Eine Polizeistreife traf die stark alkoholisierte 35-Jährige kurz darauf an. Sie war einer Ansprache nicht zugänglich und sollte daraufhin zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz des Kindes in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete sie Widerstand, schlug und trat nach den Polizisten und biss einem von ihnen in den Arm. Während die 35-Jährige in die Gewahrsamseinrichtung gebracht wurde, übergab die Polizei das Kind in die Obhut des Jugendamtes das zunächst eine Unterbringung in einer Kinderklinik veranlasste.

