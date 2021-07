Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Verkehrsunfall/ Radfahrer schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (10. Juli 2021) gegen 03.30 Uhr kam auf dem Verbindungsweg zwischen der Kölner Straße (B 9) und der Wettener Straße, der an einer Tankstelle vorbeiführt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Kevelaer fuhr von der Kölner Straße (B 9) nach links auf die Wettener Straße, als es zum Frontalzusammenstoß mit einem 43-jährigen Radfahrer kam. Der Radfahrer aus Kevelaer befuhr die Wettener Straße in Richtung B 9. Der Radfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Unfallbeteiligte waren alkoholisiert. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. (as)

