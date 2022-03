POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Bietigheimer Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Turmstraße konnten zwei Pkw, ein Audi A3 sowie ein Subaru, in Vollbrand festgestellt werden. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres ...

