POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit hohem Sachschaden sorgt für Stau

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag zwischen 21:45 Uhr und 23:30 Uhr in der Ludwigsburger Innenstadt ein E-Bike der Marke Cube, das mit einem Kettenschloss an einem Laternenmast in der Kirchstraße gesichert war. Der Täter knackte das Schloss mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges und ließ es am Tatort zurück. Das Fahrrad im Wert von rund 3.000 Euro nahm er mit. Zeugenhinweise ...

