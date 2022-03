Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fußgängerin von Pkw angefahren - Verursacherin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Frankfurter Straße / Katharinenstraße. Eine dreiköpfige Familie war gerade im Begriff, die Frankfurter Straße (B27) an der dortigen, Grünlicht zeigenden Fußgängerampel zu überqueren, als eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Fiat 500 aus der Katharinenstraße nach links auf die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen abbog. Hierbei übersah die Fahrerin wohl die auf dem Fußgängerüberweg befindliche 17-Jährige und touchierte diese. Anschließend setzte die Fahrerin des Fiat ihre Fahrt in Richtung Bietigheim fort, ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern. Diese wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und Fahndung nach dem Fiat waren mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingebunden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell