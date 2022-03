Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrzeugbrände im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Bietigheimer Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Turmstraße konnten zwei Pkw, ein Audi A3 sowie ein Subaru, in Vollbrand festgestellt werden. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden. An den beiden betroffenen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge nahm das Parkhaus vermutlich keinen Schaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines Brandstiftungsdeliktes übernommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 9 zu melden.

