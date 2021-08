Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Motorrad-Fahrer bei Verkehrsunfall in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Ein 56-jähriger Gelsenkirchener hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 21. August 2021, schwere Verletzungen zugezogen. Der Gelsenkirchener war um 17.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs, als in Höhe der Uferstraße ein vor ihm fahrendes Auto wegen einer Rotlicht zeigenden Ampel bremsen musste. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, geriet ins Straucheln und stürzte. Er wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell