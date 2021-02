Polizei Mettmann

POL-ME: Schaltkästen beschädigt - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2102116

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter haben zwei Schaltkästen, die an der Straße "Alte Ratinger Landstraße" in Höhe des Zuweges zur "Bertold-Brecht-Straße" aufgestellt waren, gewaltsam beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagmorgen (21. Februar 2021) durch einen Anwohner festgestellt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Sonntagmorgen stellte ein aufmerksamer Anwohner der Bertold-Brecht-Straße zwei beschädigte Schaltkästen fest, die augenscheinlich durch unbekannte Täter gewaltsam aus der Verankerung gerissen worden waren.

Er informierte die Polizei, die aufgrund der freiliegenden Stromverkabelungen die Feuerwehr sowie die Stadtwerke alarmierte. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tatbegehung oder zu den Verursachern der Sachbeschädigung tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

