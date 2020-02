Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe an drei Pkw eingeschlagen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Dienstag (25. Februar) und Mittwoch (26. Februar) die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Krankenhausstraße parkte. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt. Ein weiterer Fahrzeugaufbruch wurde zwischen Dienstag (25. Februar), 17 Uhr und Mittwoch (26. Februar), 8.30 Uhr, an der Westpromenade begangen. Hier schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines parkenden Fahrzeuges ein und entwendeten aus dem Inneren Bargeld. Auch an der Straße Brunnenweg schlugen unbekannte Täter am Mittwoch (26. Februar), zwischen 1 Uhr und 7.10 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Inneren ein Navigationsgerät, ein Schlüsselbund und eine Hundetransportbox.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell