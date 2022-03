Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Seat beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigte am Donnerstagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr ein unbekannter Täter einen im Nachtigallenweg in Böblingen geparkten Seat. Der Unbekannte bohrte ein Loch in den Rahmen der Fahrertür und verursachte zusätzlich mehrere Macken an dem Pkw. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

