Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1341) Anhänger angezündet - Zeugensuche

Nürnberg (ots)

Heute früh (01.10.2021) wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw-Anhänger in Brand geraten sein soll. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 05:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Berolzheimer Straße im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau die Plane eines Anhängers brennen würde. Die Flammen konnten vor Ort von einer Polizeistreife mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Auch die am Brandort eingetroffene Feuerwehr stellte fest, dass die Brandursache zwar unbekannt ist, eine Selbstentzündung jedoch wohl ausgeschlossen werden kann. An der Anhängerplane entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell