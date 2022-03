Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 13.08 Uhr, kam es in der Mahdentalstraße zu einem Auffahrunfall. Der 34-jährige Fahrer eines Skoda Fabia befuhr die Mahdentalstraße in Richtung BAB 81. An der Einmündung zur K 1055 schaltete die Lichtzeichenanlage auf Rot, weshalb der Skoda-Fahrer anhielt. Trotz eingeleiteter Vollbremsung gelang es der dahinterfahrenden 57-jährigen Pkw-Lenkerin eines Peugeot 208 nicht, eine Kollision zu vermeiden und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Durch den Aufprall wurde die 31-jährige Beifahrerin des Skoda leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

