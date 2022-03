Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall auf Feldweg schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagmittag ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall im Bietigheimer Forst vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12:15 Uhr war er auf einem geschotterten Waldweg von der Christkönigskirche in Richtung des Lusthauses und von dort in Richtung des Wanderparkplatzes an der L 1125 unterwegs. Dort traf er auf eine 66-Jährige Frau und deren Bekannte, die nebeneinander auf dem Weg gingen. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 75-Jährige beim Bremsen die Kontrolle über sein Pedelec und streifte die 66-Jährige. Während die Frau dadurch in den Graben stürzte und sich leicht verletzte, kam der Pedelec-Fahrer auf dem Feldweg zu Fall und wurde schwer verletzt.

