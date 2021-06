Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat den weißen Pkw gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines vermutlich weißen Autos ist für einen Unfall am Mittwoch auf dem Parkplatz der Handwerkskammer in der Straße Im Stadtwald verantwortlich. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte irgendwann zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen VW Touareg streifte. An dem schwarzen SUV entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 6.000 Euro schätzt. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwoch den Unfall bemerkt oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell