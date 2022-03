Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche fordern Handtasche und Geld, Balkonbrand, Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Jugendliche versuchen Handtasche zu entwenden

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr sollen zwei 16-Jährige und ein 13-Jähriger auf dem Gelände der Klinik in der Straße Am Jakobsweg auf eine 18-jährige Frau zugegangen sein. Der 13-Jährige Junge soll die Frau aufgefordert haben, ihre Handtasche auszuhändigen und versucht haben, ihr diese zu entreißen. Nachdem er dabei erfolglos blieb, ergriffen die drei Jugendlichen die Flucht. Wenig später soll sich der 13-Jährige erneut einer 56-Jährigen Frau in den Weg gestellt und von dieser die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem die 56-Jährige einen Mann auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die drei Jungen erneut. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Jugendlichen durch die Polizei angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Fellbach: Brand auf Balkon

Zu einem Brand ist es am Donnerstagfrüh, gegen 07:30 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße gekommen. Das Feuer, welches vermutlich durch eine noch glimmende Zigarette in der Blumenerde eines Blumenkastens ausbrach, konnte letztlich durch die Feuerwehr Fellbach, welche mit zwei Fahrzeugen und rund zehn Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte somit verhindert werden. Lediglich die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Qualm zog sich ein Bewohner leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden vom Polizeirevier Fellbach aufgenommen.

Schorndorf: Unfall in der Waschanlage

Gegen 08:20 Uhr kam es in einer Autowaschanlage in der Hegelstraße zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Waschanlage wollte nach Beendigung des Waschvorgangs noch bei einem Ford-Galaxy eines 67-Jährigen die letzten Wassertropfen entfernen, als plötzlich ein sich dahinter befindlicher 82-jähriger BMW-Fahrer von der Bremse seines Automatik-Fahrzeugs abrutschte. Der 40-Jährige wurde infolgedessen zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und musste anschließend leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Backnang: Fußgängerin mit Tretroller übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 14-jährige Fußgängerin, als sie am Donnerstag von einem PKW erfasst wurde. Das Mädchen befuhr gegen 08:30 Uhr mit ihrem Tretroller den Fahrrad-und Fußgängerweg von Maubach in Richtung Schulzentrum / Stadtmitte. Als eine 57-jährige Renault-Fahrerin von der Bertha-Benz-Straße in die Maubacher Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt des Mädchens. Beim Zusammenstoß wurde die 14-Jährige leicht verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht.

