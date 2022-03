POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Korrektur Pressemeldung von 7.44 Uhr

Aalen (ots) - Crailsheim: Geldbörse entwendet Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr war eine 89-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Schönebürgstraße einkaufen. Dort nutzte ein Dieb einen günstigen Moment und entwendete die Geldbörse, sowie den Fahrzeugschlüssel und den Wohnungsschlüssel der Dame. Der Langfinger konnte durch andere Personen bei der ...

