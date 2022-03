Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW beschädigt - Fahrzeug bei Tätlichkeiten beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug bei Tätlichkeiten beschädigt

Bereits am Samstag kam es in der Zebertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der die Windschutzscheibe eines Fahrzeuges beschädigt wurde. Die beiden 35-Jährigen waren wegen der Parkposition des Pkw aneinandergeraten. Als der Fahrzeughalter wegfahren wollte, um weiteren Streitereien aus dem Weg zu gehen, stellte sich sein Kontrahent vor das Fahrzeug, um dieses am Wegfahren zu hintern. Der Autofahrer setzte sein Fahrzeug in Gang, wobei er über den Fuß des zweiten Mannes fuhr; dieser schlug daraufhin mit der Faust gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Über die Höhe des entstandenen Fahrzeuges liegen keine Angaben vor.

Aalen-Waldhausen: Über die Fahrbahnmitte gekommen - zwei Verletzte

Zwei verletzte Fahrzeugführer und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Gemeindeverbindungsstraße Arlesberg - Hülen ereignete. Mit seinem BMW kam ein 83-Jähriger in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte, wo er gegen den Ford einer 49-Jährigen prallte. Diese hatte zuvor noch versucht, eine Kollision durch das Ausweichen in den unbefestigten Seitenstreifen zu vermeiden. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide linke Vorderräder der Fahrzeuge samt Aufhängung vom Fahrgestell gerissen. Bis zur Räumung der Fahrbahn musste diese komplett gesperrt werden.

Westhausen: Aufgefahren

An der Einmündung Landesstraße 1029 / B 290 musste ein 55-Jähriger seinen Ford Fiesta am Mittwoch gegen 17.35 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Eine 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Focus auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 15.0000 Euro Sachschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 39-Jährige am Mittwochmittag verursachte. Gegen 12 Uhr fuhr sie mit ihrem VW Caddy in den Kreisverkehr in der Hofherrnstraße ein, wobei sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Audi missachtete. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 28 Jahre alte Audi-Fahrerin blieben unverletzt.

Aalen: Auffahrunfall

Um einem Fußgänger das Queren der Straße zu ermöglichen, hielt ein 83-Jähriger seinen Mercedes Benz am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr an der Einmündung Düsseldorfer Straße / Hirschbachstraße an. Eine 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro verursachte.

Ellwangen: Aufgefahren

Eine 47-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr die Neunheimer Straße in Fahrtrichtung Röhlingen. Auf Höhe der Einmündung in die L 1060 musste sie an der dortigen roten Ampel anhalten. Eine nachfolgende 56-jährige VW-Lenkerin erkannte dies infolge Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Verletzt wird niemand.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Mittwoch zwischen 20:30 - 23:30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand einen Audi, indem er die Motorhaube zerkratzte und die Windschutzscheibe beschädigte. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Ziegelgasse. Es entstand ein Sachschaden von 1500 EUR. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen. v

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell