POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau-Ohrenbach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher drangen am Montag in ein Wohnhaus in Künzelsau-Ohrenbach ein. Zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude im Binsenweg und hebelten an der Rückseite des Hauses eine Balkontür auf. Die Einbrecher schafften es die Tür mit Gewalt zu öffnen, wodurch das Glas zerberstete. Anschließend betraten sie das Innere. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Außenspiegel gestohlen - Zeugen gesucht

Einen Außenspiegel weniger hat nun ein Auto, das von Samstag bis Montag auf einem Parkplatz in Öhringen abgestellt war. Der Besitzer des Citroen C1 stellte den Wagen auf dem hinteren Parkplatz eines Einkaufscenters in der Austraße ab. Als dieser am Montag zu dem Wagen zurückkehrte, war der rechte Außenspiegel abmontiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Montagabend mutwillig einen in Öhringen geparkten Pkw. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr begaben sich die Täter zu dem am Straßenrand der Kernstraße abgestellten Auto und zerkratzten den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

