Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Brände von Mülltonnenstellplätzen in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Nachdem zunächst am frühen Montagmorgen, gegen 05:35 Uhr, ein Mülltonnenstellplatz in der Freiligrathstraße in Brand geriet, ereignete sich kurze Zeit später gegen 06:20 Uhr ein Brand eines Mülltonnenunterstandes in der Lilienburgstraße. Es entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Wilhelmshaven war vor Ort.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell